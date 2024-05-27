ظاهرة جوية ترفع درجات الحرارة على 14 محافظة.. والذروة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض محافظات الصعيد وجنوب البلاد لطقس شديد الحرارة اليوم والذروة غدا، حيث يُتوقع ارتفاع الحرارة العظمى بنحو 3 درجات.

ظاهرة جوية ترفع درجات الحرارة على 14 محافظة

وأوضحت الأرصاد الجوية، تعرض 14 محافظة جنوب البلاد وشمال ووسط وجنوب الصعيد وسيناء إلى تأثير كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، يصاحبها رياح جنوبية شرقية ساخنة، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة العظمى حيث تتراوح بين 39 لـ42 درجة، والذروة ستكون غدا وتصل على بعض المحافظات بين 43 لـ45 درجة، في حين يبدأ التحسن التدريجي في الطقس الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 36 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 36 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 37 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 38 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 40 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 41 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 42 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 42 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 41 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 40 الصغرى 27.

الغردقة: العظمى 39 الصغرى 28.

سفاجا: العظمى 40 الصغرى 27.

مرسي علم : العظمى 40 الصغرى 28.