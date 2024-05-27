مذكرة تفاهم بين «الري» وجامعة بنها للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

خدمة العملية التعليمية وتنمية ورفع قدرات العاملين

وقال «سويلم»، في بيان، اليوم الاثنين، إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية وتنمية ورفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجامعات بما ينعكس بشكل إيجابي على خدمة المواطنين وخدمة البحث العلمي في مجال المياه.

وأضاف وزير الري أن مذكرة التفاهم تهدف لإثراء الجانب التدريبي والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبي جامعة بنها في مجال إدارة المياه، من خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة وتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز وجامعة بنها.

وتتضمن مذكرة التفاهم الاستفادة من خبرات وإمكانيات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لخدمة طلاب ومنتسبي جامعة بنها، من خلال تقديم التدريب التطبيقي والتدريب الصيفي للطلاب في فروع المركز على مستوى الجمهورية، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، ومشاركة طلاب ومنتسبي الجامعة في المؤتمرات وورش العمل والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز، وإعداد دبلومات مهنية واكاديمية مشتركة بين الطرفين في المجالات التي تخص وزارة الموارد المائية والري.

الاستفادة من خبرات جامعة بنها

كما تتضمن المذكرة الاستفادة من خبرات جامعة بنها في خدمة العاملين بوزارة الموارد المائية والري من خلال تقديم الاستشارات الفنية والتخصصية في مختلف المجالات، والمساهمة في تدريس بعض الدورات التدريبية المنعقدة بمركز التدريب الإقليمي، وإتاحة بعض البرامج المهنية والأكاديمية والدورات التدريبية والأنشطة العلمية والثقافية التى تقدمها جامعة بنها للعاملين بالوزارة، ومشاركة العاملين بالوزارة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والقوافل المتخصصة «الطبية - الزراعية - البيطرية» التي تنظمها الجامعة.