ميناء دمياط يستقبل 34 ألفا و785 طن بضائع عامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن بينما غادرت 8، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 44 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34785 طنًا تشمل 6717 طن رمل و9401 طن يوريا و3000 طن بودرة جبس و3600 طن مولاس و12067 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46782 طنًا تشمل 12158 طن قمح و8017 طن ذرة و5000 طن حديد و413 طن خشب زان و9101 طن خردة و5000 طن سكر و653 طن أبلاكاش و6440 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 744 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 611، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3976، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 29 ألفًا و607 أطنان، وفي مخازن القطاع الخاص 231 طنًا و489 طنًا.

مغادرة قطارين بحمولة 2344 طن قمح

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2344 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أنّ فرغ 25 حاوية 40 قدمًا آتيا من الإسكندرية، و5 وحدات نهرية «بارج» بعد أنّ فرغت شحنة تقدر بنحو 1047 طن أسمنت معبأ آتية من محافظة المنيا.

وتحميل شحنة تبلغ نحو 2107 أطنان من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6132 حركة.