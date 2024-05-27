«نقل النواب» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين في رفح الفلسطينية

أدان علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين برفح الفلسطينية، ما أسفر عن تدمير واسع وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال عابد في تصريحات صحفية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يفعله الاحتلال استمرار لمسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أنّ ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي محاولات بائسة لتنفيذ خطته بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء القضية على حساب دول الجوار وهو أمر مرفوض تماما.

وأكد النائب علاء عابد، أنّ موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح لدعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض تهجير الفلسطينيين نهائيا من أرضهم، وستواصل تقديم الدعم حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة التضامن العربي والدولي لمواجهة الاعتداءات المستمرة، حفاظا على أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.