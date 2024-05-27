هل يجوز إخضاع العاملين المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطا يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الخضوع للتأمين على أنفسهم استيفاؤها، ومن بين ذلك عمال المقاولات، العمالة غير المنظمة، وغيرها.

إخضاع العاملين المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين الاجتماعي

ويرغب العديد من المواطنين معرفة إذا ما كان يجوز إخضاع العاملين المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين الاجتماعي، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الرد على ذلك السؤال.

شرط واحد لخضوعهم للتأمينات

وقال وائل أبو شوشة، المحامي والخبير القانوني، إن خضوع الأشخاص المشتغلين في الأعمال المنزلية التي تتعلق بخدمة المنازل لقانون التأمينات الاجتماعية التي يوفر لهم حياة آمنة مستقبلًا، يُشترط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

وأضاف شوشة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ذلك كله يتضح أن الأشخاص الذين يعملون في حراسة العقارات أو جنايني يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019.

وتابع، أنه يراعي الحد الأدنى للاشتراك التأميني على الأشخاص العاملين في الأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فضلًا أن قيمة الاشتراكات تُحسب على أساس ما استحقه الشخص المؤمن عليه من أجر كل شهر يحصل عليه.