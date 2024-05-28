كيفية الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد 2024

انتهى أمس الإثنين، التقديم على وظيفة معلم مساعد الذي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي بدأ التقديم فيها يوم 14 مايو من الشهر الجاري، ونشرح لكم في سطور كيفية الاستعلام عن فحص الأوراق المقدمة، لحين الرد على المتقدمين في موعد الاختبار في وظيفة معلم مساعد 2024.

طريقة الاستعلام عن المستندات المقدمة لوظيفة معلم مساعد

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية الاستعلام عن المستندات المقدمة من راغبي التعيين في وظيفة معلم مساعد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية..

- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

-الضغط على أيقونة استعلام.

-يفتح الموقع صفحة جديدة تتضمن الرقم القومي للمتقدم وأيقونة أخرى تتضمن الرقم المرجعي الذي تم الحصول عليه بعد تقديم المستندات.

-يدخل المتقدم رقمه القومي والرقم المرجعي الخاص بالطلب ويضغط استعلام.

ظهور رسالة تتضمن فحص البيانات

-يظهر الموقع رسالة تتضمن «تم تسجيل بياناتك وجارٍ فحص ومراجعة الاستمارة الإلكترونية والمرفقات رقم الطلب الخاص بك (----) رجاء احتفظ بهذا الرقم حتى تتمكن من الاستعلام ومتابعة موقف طلبك».