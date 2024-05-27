محافظ الجيزة يعلن تطوير 6 طرق حيوية.. منها الثلاثيني في الهرم وترعة السواحل بإمبابة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة في الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 6 طرق حيوية

وأطلع المحافظ على خطة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 6 طرق حيوية في أحياء الهرم والطالبية وإمبابة ومراكز كرداسة وأبو النمرس والبدرشين، وشملت رصف الطبقة السطحية بشارع الشيشيني، وهو أحد المحاور المرورية المهمة بحي الهرم ويربط منطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق.

وتابع نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحي إمبابه ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير عددا من المحاور المرورية الهامة بالحي.

كما اطلع على خطة رصف الطبقة السطحية لشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية حيث يعد أحد البدائل المرورية الموازية لشارع ترسا، ويربط بين شارع عز الدين عمر والمحولات، وذلك في طار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وتفقد المحافظ أعمال التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق 6 أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي 2 كيلومترات، والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددا من الطرق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين.

تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المعلنة

واطلع على خطة مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية نطاق مركز كرداسة، وإجراء تخطيط مروري للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وتوسعه الحارات المرورية، مشددا على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.