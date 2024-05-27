افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق في قنا.. خدمات عديدة بأسعار رمزية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، مركز معلومات شبكات مرافق قنا، والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بمقر مجلس مدينة قنا القديم أمام مديرية التربية والتعليم.

خدمات مركز شبكات المرافق

ويقدم المركز خدمات الرفع المساحى لأهالي محافظة قنا بأسعار رمزية، بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى، إضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة.

محافظ قنا: مركزشبكة المرافق إضافة قوية للمشروعات الخدمية

وأوضح محافظ قنا، أن مركز معلومات شبكات المرافق، يعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وإمداد مخططي ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها، وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

ومن جانبه، أضاف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، أن المركز يقع على مساحة 600مترمربع, ويعمل به 50 موظفا، وبلغت تكلفة رفع كفاءة وتطوير المبنى 10 ملايي جنيه، وتكلفة أجهزة كشف المرافق والكشف المساحى 27 مليون جنيهاً.

تكريم الفائزين في مهرجان «إبداع مراكز الشباب»

في سياق آخر، كرّم محافظ قنا أعضاء مراكز مديرية الشباب والرياضة الفائزين في مهرجان «إبداع مراكز الشباب» ضمن الموسم الرابع، للعام 2023 - 2024، والذي يهدف إلى إحتضان المبدعين من الشباب، والعمل على تعزيز وتنمية قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم من خلال المشاركة فى الانشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وأسفرت نتائج المهرجان عن فوز منتخب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدة مراكز، حيث حصل الحسن عبد الشافي محمد بمركز شباب المسيد بقوص بالمركز الأول في مجال الشعر فردي، وفوز عبد المنتصر فؤاد مركز شباب سيدي عبدالرحيم بقنا بالمركز الأول في مجال الألعاب الإلكترونية فردي، بينما حصلت أسماء عطيتو مسكين مركز شباب عزبة حامد بقنا على المركز الثاني في مجال الفنون التشكيلية فردي، وفاز بالمركز الثالث في مجال الفنون الشعبية جماعي محمد بريقع شعبان من مركز شباب عزبة حامد بقنا.