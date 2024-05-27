بعد حديثه عن الاعتزال.. مفاجأة في أرقام عم حارث خلال مسيرته مع الأهلي

سنوات من الجهد والعطاء، جعلت منه علما من أعلام النادي الأهلي، ورغم أنه لم يلمس الكرة داخل المستطيل الأخضر، لكن نشأت بينه وبين الجماهير علاقة خاصة، وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم عم «حارث» وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان نيته اعتزال العمل داخل النادي الأهلي.

معلومات عن عم حارث

سيل من الذكريات والأحداث، ذكرها عم «حارث»، خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «جمهور التالتة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، وكان من ضمنها بعض التفاصيل عن حياته الخاصة، ويعد أبرزها:

- يعمل في النادي الأهلي منذ عام 1973.

- كان يبلغ من العمر 12 عاما، حين التحق للعمل في النادي.

- 2 جنيه و90 قرشا، كان أول راتب قد تحصل عليه فور التحاقه للعمل في نادي القرن.

- تدرج في الوظائف داخل النادي، حتى أصبح رئيس المهمات في غرفة خلع الملابس.

- بعد بلوغه سن التقاعد، صدر قرار من النادي الأهلي بتجديد التعاقد معه.

- حصل على 90 بطولة مع الفريق الأول لكرة القدم.

أمنية عم حارث الأخيرة

بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، أعلن عم «حارث» اعتزاله العمل، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملعب On time» مع الإعلامي سيف زاهر «حلمي الأهلي ياخد كاس السوبر الأفريقي من الزمالك، وياخد الدوري وبعدين أختم حياتي في النادي وبقول الكلمتين دول من كل قلبي أنا عايز أريح بعد المشوار الطويل ده».

بطولات عم حارث

شارك عم «حارث» في حصول النادي الأهلي على العديد من البطولات التي وصل عددها إلى 90 بطولة:

- 32 دوري عام

- 18 كأس مصر

- 14 سوبر مصري

- 12 دوري أبطال أفريقيا

- 8 سوبر أفريقي