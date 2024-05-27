أول تعليق من زوجة علي معلول بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

رغم غياب علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن المارد الأحمر في ليلة التتويج بدوري أبطال أفريقيا، بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، إلا أنه كان حاضرا من خلال تكريمه من جانب اللاعبين، وتحديدا محمد الشناوي.

مريم الزيني، زوجة علي معلول التونسية التي غابت عن المشهد منذ إصابة زوجها الصادمة في رادس، خلال مواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال، قررت مؤازرة زوجها بعد تتويج الأهلي باللقب القاري.

زوجة علي معلول تدعمه بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في غيابه

زوجة علي معلول حرصت على وضع مقطع مصور لأبرز تمريراته في البطولة، عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام»، معلقة: «نسر بجناحين.. علي معلول».

محمد الشناوي يكرم علي معلول

وحرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وقائد الفريق، على الظهور مرتديا قميص علي معلول الذي يحمل الرقم 21 خلال استلامه لكأس البطولة، تكريما للاعب التونسي، الذي أثار غيابه عن النهائي حالة من الحزن لدى الجماهير والجهاز الفني واللاعبين.