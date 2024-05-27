أمين الفتوى: حضور الأفراح ليس ذنبا.. «لو أغاني المهرجانات ضايقتك امشي»

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة: «صاحبتي هتتجوز بعد العيد.. هل لو روحت الفرح هكون شاركت في الإثم، بسبب الأغاني والمهرجانات؟».

أوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم: «اللي هيشارك في الفرح ليس عليه ذنب ده واجب اجتماعي».

أضاف: «لو روحتي ولم تستريحي لكلمات المهرجانات، أدي الواجب وغادري فورا، وليس عليكي ذنبا».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.