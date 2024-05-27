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«يانون ماجال» العبرية توثق غرق «رصيف الأمريكيين» من شاطئ نتساريم

كتب:

محمد عزالدين
10:34 م | الإثنين 27 مايو 2024
غرق الرصيف العائم

غرق الرصيف العائم

نشرت صفحة يانون ماجال العبرية، صورا توثق غرق الرصيف المؤقت الأمريكي أمام شواطئ نتساريم، معلقة: «توثيق من شاطئ نتساريم، رصيف الأمريكيين يغرق».

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن المياه جرفت جزءا من الرصيف العائم في غزة، الذي ساهمت القوات الأمريكية في إقامته من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

فقد قالت القناة الإسرائيلية 12، إن المياه جرفت جزءا من الرصيف العائم الأمريكي إلى شواطئ البحر في إسدود، وذلك بعد نحو أسبوع على افتتاحه.

وأوضحت القناة 12 أن جزءا من الرصيف البحري الأمريكي انفصل وانجرف إلى شاطئ إسدود، على ما يبدو بسبب قوة أمواج البحر.

وأضافت أن قوات البحرية وصلت إلى مكان الحادث وساعدت في ربط الجزء المنجرف من أجل انتشاله، من دون وقوع إصابات نتيجة الحادثة.

 

 

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