مفاجأة في موعد عيد الأضحى لملايين المسلمين.. ليس الأحد

في الوقت الذي يترقب المسلمون حول العالم بداية شهر ذي الحجة رسميا استعداد للاحتفال بعيد الأضحى؛ خرج مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة بشأن موعد وقفة عرفات في 8 دول إسلامية التي تكون عكس أغلب الدول العربية والمتوقع أن بداية الشهر الهجري بها توافق يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون يوم الأحد 16 يونيو المقبل أول أيام عيد الأضحى 2024.

8 دول تحتفل بالعيد الاثنين 17 يونيو

وبحسب ما أوضحه مركز الفلك الدولي، فقد بدأت كل من «إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا»، شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 مايو 2024، وفي إطار ذلك متوقع أن تتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 8 يونيو أو الأحد 9 يونيو المقبل، على أن يصبح أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

وأكد المركز الفلك الدولي، أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن رؤية الهلال في تلك الدول الـ8 يوم ستكون ممكنة بالعين المجردة يوم 7 يونيو، لذا من المتوقع أن يبدأ شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

احتفال غالبية الدول بعيد الأضحى المبارك

أما عن غالبية الدول الإسلامية، فقد بدأت شهر ذي القعدة يوم الخميس 9 مايو، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 7 يونيو أو السبت 8 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 يونيو أو الاثنين 17 يونيو.

وحيث إن القمر يوم الخميس 6 يونيو سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، ليكون يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها، بحسب مركز الفلك الدولي.