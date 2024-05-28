حال وفاة الجنين.. هل للموظفة الحق في الحصول على إجازة وضع؟

قد تواجه المرأة العاملة ظروفًا صعبة عند فقدان جنينها، لذا حرص القانون المصري على توفير شبكة أمان اجتماعي ونفسي لها من خلال إقرار حقها في الحصول على إجازة وضع حتى في حال وفاة الجنين ضمن حرص الدولة على حماية وتمكين المرأة.

إجازة الوضع حال وفاة الطفل

حول ذلك، ورد سؤال لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عن أحقية المرأة في الحصول على إجازة الوضع وفقًا للقانون في حال وفاة الجنين، وهو ما أجاب عنه المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح مكتب شكاوى المرأة أنَّه وفقًا لما جاء في المادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإنَّ إجازة الوضع هي حق أصيل من حقوق المرأة العاملة، لابد أن تكفله لها المؤسسة التي تعمل بها، وذلك بموجب ما جاء في المادة 52 من القانون وحتى في حالة وفاة المولود.

حق المرأة في إجازة الوضع

وأكّد المجلس القومي للمرأة أنَّه يحق للمرأة الحصول على إجازة الوضع حتى في حالة وفاة الطفل، بعض النظر عن مصير المولود، كما أنّها تستحق للحصول على الإجازة حتى لو كان الطفل قد توفى، وذلك حتى تتمكّن من التعافي من أثر هذا الموقف الأليم جسديًا ونفسيًا.

ولفت مكتب شكاوى المرأة إلى أن ذلك يأتي ضمن تعزيز تنمية الرعاية الاجتماعية في بيئة العمل، إلى جانب حرص القانون المصري على المرأة العاملة وتوفير بيئة داعمة لها حتى تتمكن من الإنتاج بشكل سليم، إذ تعمل القوانين المصرية على توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة، حتى تتمكن من ممارسة مهامها الوظيفية بشكل آمن، إذ يحافظ على حقوقها من خلال تنظيم الإجازات ومواعيد العمل وغيره من الأمور التي تحتاجها المرأة في بيئة العمل.