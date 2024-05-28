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مطار مرسى مطروح يستقبل أولى الرحلات القادمة من بولندا

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
مطار مرسى مطروح

مطار مرسى مطروح

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم، أولى الرحلات القادمة من العاصمة البولندية وارسو، على متنها 121 راكبا، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من أوروبا إلى مناطق الجذب السياحي المصري.

ورحبت إدارة العلاقات العامة والعمليات بالركاب السائحين، وجرى توزيع الورود والشيكولاتة والهدايا التذكارية، وكتيبات سياحية تعريفية عن مدينة مرسي مطروح.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن استقبال مطار مرسى مطروح الدولي للعديد من الرحلات القادمة من أوروبا خلال هذا الموسم، يأتي فى إطار توجيهات وزير الطيران المدني باستقبال مزيد من الأفواج السياحية، وتيسير الإجراءات، وسُبل الدعم اللآزمة لزائري مصر، من أجل الظهور بالشكل اللائق أمام القادمين من مختلف دول العالم والخروج بموسم صيف سياحي ناجح ومتميز.

وصول 25 رحلة أسبوعيًا 

ومن المتوقع أن يستقبل مطار مرسى مطروح الدولي خلال الموسم الصيفي الحالي أعداد كبيرى من الأفواج السياحية على متن عدة رحلات، قد يصل عددها إلى 25 رحلة أسبوعيًا قادمة من دول «إيطاليا - والتشيك - وسلوفاكيا - وبولندا - والمجر - وبلغاريا».

 

 

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.