محافظ الجيزة: رصف وتوسعة طريق المريوطية من شارع فيصل حتى كوبري الصحابة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقدم مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية، وتحسين الرؤية البصرية بالقطاع بالكامل وإنشاء ممشى سياحي وحضاري أعلى القطاعات التي تم تغطيتها بترعة المريوطية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي، بدءا من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة بالمنشية بطول 2.5 كم، والمنفذ من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره أحد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير، ويسهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي على الكثافات المرورية بذلك القطاع الهام.

رصف الطبقة السطحية

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الطرفاية البطيء المدخل الجنوبي لمدينة البدرشين، ضمن الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

واطلع محافظ الجيزة علي خطة رصف ورفع كفاءة شوارع «حسب النبي والخلفاء الراشدين وعمر بن الخطاب ومحمود سابق الحناوي»، بحي العمرانية، في إطار خطة تطوير عدد من متفرعات الطرق الرئيسية والمحاور البديلة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بسرعه الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة للمشروعات .