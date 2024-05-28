ملياردير أمريكي يجهز غواصة لزيارة حطام تيتانيك.. تجاهل تحذيرات من مصير «تيتان»

رغم المصير المرعب الذي واجه الغواصة «تيتان»، وموت جميع ركابها، أثار قطب العقارات الأمريكي لاري كونور، جدلًا واسعًا بعد إعلانه تكرار نفس الرحلة، متجاهلا التحذيرات من خطورة ما هو مقبل عليه، خاصة أن العمق الذي ينوي الذهاب إليه في المحيط، هو سبب موت المليارديرات الخمسة، معلقا في تصريحات صحفية نقلها موقع «ladbible»، بأن «استكشاف المحيط لا ينتهي دائمًا بمأساة».

رحلة جديدة لاستكشاف «تيتانيك» بالغواصة

في الساعات الماضية، تصدر لاري كونور، من ولاية أوهايو، عناوين الصحف، بعد إعلان نيته القيام بنفس الرحلة المصيرية، التي لم يعد منها ركاب غواصة تيتان، في يونيو من العام الماضي، بهدف إثبات أن استكشاف المحيط لا ينتهي دائمًا بمأساة.

بالفعل جهز«كونور» 74 عامًا، غواصة بعمود يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام، أعقاب المأساة التي حدثت لـ«تيتان» وينوي في أقرب وقت الغوص حتى عمق 12 ألف و400 قدم، للوصول إلى حطام تيتانيك سيئ السمعة الذي يقع في قاع المحيط الأطلسي، وخلال المهمة تعاون مع باتريك لاهي، المؤسس المشارك لشركة Triton Submarines، ولم يحدد الصديقان موعدا لرحلتهما إلى حطام سفينة تيتانيك.

تفاصيل الغواصة الجديدة

تكلفة الغواصة التي أعدها لاري كونور لرحلته تخطت 20 مليون دولار تتسع لشخصين، أطلق عليها اسم «Triton 4000/2 Abyssal Explorer»، يشير الرقم 4000 إلى عمق 4 آلاف متر الذي يمكن الغوص إليه، وهو أعمق من غواصة تيتانيك على عمق 3800 متر، إذ قال في تصريحات لـ«وول ستريت جورنال»: «أريد أن أظهر للناس في جميع أنحاء العالم، أنه على الرغم من أن المحيط خطر للغاية، إلا أنه يمكن أن يكون رائعًا وممتعًا ويغير الحياة نوعًا ما، إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة».

يذكر أن «كونور» هو رائد فضاء خاص معتمد من وكالة ناسا، اعتاد القيام بالرحلات الطويلة مرارًا وتكرارًا، ويعتقد أنه تعلم الكثير من أخطاء «OceanGate» التي راح ضحيتها 5 أفراد على الغواصة «تيتان»، هم الرئيس التنفيذي لـ«OceanGate»، ستوكتون راش، 61 عاما، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، 58 عاما، وخبير تيتانيك بول هنري نارجيوليت، 77 عاما، والملياردير البريطاني الباكستاني شاه زاده داود، 48 عاما، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما.

وأثارت «تيتان» قلقًا كبيرًا بشأن تصميمها، وتلقى «راش» العديد من التحذيرات من المقربين له بأنها قد تكون غير آمنة، وأن هناك حادثًا في انتظاره، وبالفعل عانت الغواصة من انهيار داخلي كارثي نتيجة لضغط المياه الهائل أثناء نزول المجموعة، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وأصاب العالم بالصدمة.