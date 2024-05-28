«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل لإعداد مدربين في برنامج التنشئة المتوازنة

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «إعداد مدربين في برنامج التنشئة المتوازنة ما بين الطفولة والأبوة»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ تستهدف 18 شخصا من مدربي برنامج الإرشاد الأسري من 8 محافظات.

مخاطر التفكك الأسري

وعرضت نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والمحافظات، المخاطر الشديدة التي تنتج عن التفكك الأسري، وطرق التعامل مع العنف الأسري والتغلب عليه.

وألقت شرين محمود، مدير إدارة الأزمات بالمجلس، الضوء على كيفية إعداد مدرب محترف، واحتياجات وحقوق كل فرد من أفراد الأسرة.

أهمية التواصل الفعال داخل الأسرة

ويواصل المجلس القومي للمرأة تنظيم المزيد من ورش العمل لتدريب المزيد من المدربين على برنامج التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة، لنشر الوعي حول أهمية هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.