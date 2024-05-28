بوهانج يتصدر بطولة الدوري الكوري الجنوبي بفوزه على جوانججو

تصدر بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، قمة الدوري الكوري الجنوبي «كيه 1»، مؤقتا بفوزه على نظيره جوانججو، بنتيجة 1-0 على «ملعب جوانججو» بالجولة الـ15 لبطولة «كيه 1».

وافتتح دونج جين كيم، لاعب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، التسجيل في مرمى جوانججو، بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الكرة وسط المرمى من أسيست من زميله مين هو يون.

وشهدت الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه كوانج هون شين، لاعب بوهانج ستيلرز لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

بوهانج يتصدر «كيه 1» برصيد 29 نقطة

وبهذه النتيجة، تصدر بوهانج ستيلرز، قمة ترتيب فرق بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد جوانججو، عند النقطة 16 بالمركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، ضمن مباريات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، تعادل جيمتشون سانجمو مع نظيره سول، سلبيا على ملعب «ملعب جيمتشون»، ليفقد الفريق الأول، نقطتين ثمينتين في مشواره بالمسابقة المحلية، ليحتل الفريق الأول، المركز الثالث بـ 27 نقطة، فيما جاء الثاني في المركز السابع برصيد 17 نقطة.