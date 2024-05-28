أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر خروف العيد والكيلو القائم في منافذ التموين من خلال 26 شادرا على مستوى الجمهورية، تشهد خلال أيام طرح الخراف الحية قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

سعر خروف العيد بمنافذ وزارة التموين 2024

وقال العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية، إن سعر خروف العيد بمنافذ وزارة التموين 2024، يتراوح بين 180 و190 جنيها للكيلو القائم، مؤكدا قرب وصول 5 آلاف رأس ماشية من الكمية المتعاقدة عليها وزارة التموين، بخلاف وجود 5 ألاف رأس ماشية متواجدة حاليا في محجر سفاجا.

الكشف عن الماشية في بلد المنشأ

وأكدت وزارة التموين، على وجود لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي من أجل الكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، فضلا عن الكشف عليها مرة ثانية عليها عند وصولها، مع كشفا بيطريا مرة ثالثة بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة تناول اللحوم.

ضخ 40 طن لحوم يوميا

وتستهدف وزارة التموين ضخ من 35 إلى 40 طن لحوم يوميا، فضلا عن زيادة الضخ خلال أيام عيد إلى 130 و140 طنا قبل عيد الأضحى.