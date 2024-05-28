تعرف على موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1445 في السعودية

حددت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1445 السعودية؛ إذ يكون موعد تحري الهلال عند غروب شمس يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 6 يونيو 2024م، وتشجع المحكمة جميع المسلمين في المملكة على المشاركة في استطلاع الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير والمقارب، خصوصا في الأماكن المرتفعة بعيدًا عن أضواء المدن لرؤية الهلال بوضوح.

موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1445 السعودية

من المتوقع فلكيًا أن يبدأ شهر ذو الحجة 1445 هـ في السعودية يوم الجمعة 7 يونيو 2024م؛ إذ تعتمد هذه التوقعات على الحسابات الفلكية، وقد تختلف قليلاً عن تواريخ الرؤية الفعلية للهلال.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) لهلال شهر ذو الحجة سيحدث يوم الخميس 6 يونيو 2024 م في تمام الساعة 12:38 بالتوقيت العالمي.

موعد استطلاع هلال ذو الحجة 1445 السعودية وفقا لمركز الفلك الدولي

أفاد مركز الفلك الدولي، بأن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الخميس 6 يونيو 2024، ولكن سيكون استطلاع هلال ذو الحجة 1445 السعودية مستحيلا في بعض المناطق بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وأخرى ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، بينما تكون ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

موعد وقفة عرفة 1445

يصادف يوم عرفة في عام 1445هـ وفقا للحسابات الفلكية يوم السبت 9 ذو الحجة، الموافق 15 يونيو 2024م، ولكن من الممكن أن يتغير في ظل انتظار العالم العربي والإسلامي رؤية الهلال ويعتبر الوقوف بعرفة من أهم الأركان في الحج، ولا يتم الحج صحيحًا دونه، ويتم الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة حتى طلوع فجر اليوم التالي، وهو يوم النحر.