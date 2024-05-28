قصة نجاح أم يوسف.. «سيدة الكشري»: شقيت كتير لحد ما وصلت

«الحياة تأتي لمن يسعى لها وهناك أصوات ينبعث منها السعادة والحياة والإيمان»، بهذه الكلمات استهل تقرير متلفز عرضه برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «dmc»، يروي قصة نجاح أم يوسف الشهيرة بلقب «سيدة الكشري»، والتي تعد فخر ونموذج للسيدة المصرية.

تقول «أم يوسف»: «شقيت كثيراً حتى أصل لما أنا فيه وفخورة بنفسي وأحمد الله ولا أحب أن أحتاج لأحد، وحتى أصل لوضعي الحالي عانيت في الحياة كثيراً، اسمي هيام الجندي وملقبة بـ(سيدة الكشري)، وعملت بالعديد من المهن والحرف، مثل بيع ساندوتشات الكبدة والعمل بمحطات مترو الأنفاق وعملت كمساعدة تمريض حتى اخترت بيع أطباق الكشري لتميزي في طهيه وساعدتني في المشروع أختي وبدأنا في بيع الوجبات وبفضل الله نجح مشروعي».

وعن رحلة عملها اليومية، أوضحت أنها تبدأ من الثانية بعد منتصف الليل لتجهيز وتحضير مكونات طبق الكشري من «دقة» و«شطة» و«صلصة»، وعقب أداء صلاة الفجر تكون المكونات بالكامل «استوت» واملأها في الأواني واذهب بها لمحل عملي بعد السادسة صباحاً.