طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. خطوات سهلة ومذاق شهي

لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المحبوب للأسر والعائلات تناولها في عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب العيد تبحث ربات البيوت على طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات سهلة في البيت، ليمكن تناولها مع الأرز والخضار والسلطة الخضراء.

نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات بسيطة في المنزل، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل لحمة الرأس

مقادير عمل لحمة الرأس

لحمة رأس مسلوقة.

سمنة.

زيت.

2 فص ثوم.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر رومي.

طريقة عمل لحمة الرأس للشيف نجلاء الشرشابي

ضعي قطع لحمة الرأس في إناء به سمنة على النار ثم أضيفي الثوم المفروم والفلفل الأخضر الرومى المقطع وقلبيهم جيدا.

أضيفي الخل للحمة الرأس ثم ضعي الملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تمام النضج وتقدم.

طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس

لحمة الرأس بالبطاطس من الوصفات الشهية اللذيذة التي تُقدم خلال عيد الأضحى المبارك.

مقادير لحمة الرأس

لحمة رأس مخلية.

بطاطس.

عصير طماطم.

بصل.

ثوم.

سمنة.

خل.

فلفل أخضر رومي.

ملح.

فلفل أسود.