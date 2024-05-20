تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024

سجّل سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم الاثنين 20-5-2024، في أسواق الماشية انخفاضا نسبيا نتيجة حالة الركود في الشراء، إذ تراوح كيلو اللحم البقري كبير السن قائم ما بين 110 بتراجع بلغ قيمته نحو 10 جنيها تقريبا، وذلك بحسب مدحت حلمي عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024

وترصد «الوطن» قائمة بتفاصيل سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، وفقا للمعلن من الشعبة العامة للقصابين.

أسعار العجول البقر والجاموس

وأكد «حلمي» في تصريح لـ«الوطن» أن سعر كيلو اللحم البقري الكبير القائم بـ سجل 110 جنيهات اليوم، بينما سجل سعر الجاموس الصغير القائم بـ 160جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الجاموس الكبير القائم بـ 130 جنيها للكيلو وتراوح سعر البقري الصغير القائم ما بين 150 و160 جنيها للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر

بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 110 جنيهات، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيها.

وسجلت أسعار اللحم البتلو نحو 220 جنيها، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- سعر الخروف يتراوح ما بين 8000 لـ 10 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها