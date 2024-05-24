الفرق بين اللحم البرازيلي والهندي المستورد.. 6 نصائح مهمة قبل الشراء

تحتوي الأسواق المحلية على العديد من أنواع اللحوم المستوردة، تختلف جودتها من نوع لآخر، بما في ذلك اللحم البرازيلي والهندي المستورد، مما يجعل المواطنين في حيرة عند الشراء.

وخلال هذا التقرير نستعرض الفرق بين اللحوم البرازيلي والهندي المستوردة، وجودة كل منهما، ونصائح لشراء لحوم مضمونة.

الفرق بين اللحوم البرازيلي والهندي المستوردة

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنّ اللحم البرازيلي من البقر، أمّا الهندي فمن الجاموس، ويتميز كل منهما بالآتي:

- يتميز اللحم الجاموسي الهندي المجمد المستورد، بارتفاع مستوى البروتين الكلي والدهون والبروتين الذائب الكلي، وانخفاض قابلية ذوبان الكولاجين.

- بالنسبة للون، فإن اللحم الهندي لونه أفتح من اللحم البرازيلي.

- الفيتامينات في اللحم البرازيلي، تكون ضعف الفيتامينات الموجودة في اللحم الهندي.

- السعرات الحرارية في اللحم الهندي، ضعف السعرات الحرارية في اللحم البرازيلي.

- من حيث الطعم، فلا يوجد فرق كبير بين كل من اللحوم البرازيلية واللحوم الهندية، وكلاهما يستورد من الخارج، وكان في حقيقته طازجًا، لكن ما يسبب الفارق هي طريقة وفترة التخزين، وطرق التعامل مع اللحوم.

أيهما أفضل.. اللحوم البرازيلية أم الهندية؟

ومن حيث الجودة، أوضحت مديرية الطب البيطري أن الأفضلية لا ترتبط ببلد الاستيراد سواء كانت الهند أو البرازيل، لكن تحدد بنوعية الحيوان إذا كان بقريًا أو جاموسيًا، ولأن الهند لا تذبح الأبقار لذا تصدر الجاموس فقط.

نصائح مهمة لشراء لحوم مضمونة

ونصحت بأنه عند شراء اللحوم البرازيلية أو الهندية، يجب اتباع الإرشادات التالية:

1 - الشراء من مكان مضمون.

2- عدم شراء لحوم انتهت مدة صلاحية تخزينها.

3- تجنب اللحم ذو اللون البني الداكن، أو لونه غير الطبيعي أو ذو الرائحة النفاذة.

4- عدم وجود سوائل مدممة ومجمدة داخل الأكياس «للتأكد من أنها لم يسبق فكها وإعادة تجميدها».

5- الابتعاد عن اللحم الجاف أو الطري، والانتباه إلى القوام المناسب.

6- تجنب شراء أي لحم تعرض الكيس الخارجي المخزن داخله للقطع أو التلف، إذ تزداد فرصة تعرض اللحم للهواء والبكتيريا الضارة.