«دي قريبة كل الناس».. موقف مؤثر من أهالي كفر الشيخ بعد وفاة سيدة فلسطينية

الحزن يملأ الشوارع، السيدات ترتدي الأسود، والرجال يتسارعون على المسجد في مشهد مهيب لأداة صلاة الجنازة، على سيدة غريبة عن القرية، لكن تعرفها القلوب جيدًا، تواجدت لمدة شهر في المستشفى المركزي بسيدي غازي، إحدى قرى كفر الشيخ، استطاعت يسرا محمود داوود، صاحبة الـ 62 عاما، التي حضرت من فلسطين أن تترك أثرا في قلوب أهل القرية

من هي يسرا محمود داوود؟

سيدة فلسطينية جاءت إلى مصر رفقة ابنتها في شهر أبريل الماضي، لتتلقى العلاج على الأراضي المصرية، تعاني من مرض السرطان، وكان قد انتشر في جسمها، وأكد إبرهيم شعبان مشرف معامل الدم في إدارة سيدي غازي الصحية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنها تلقت الرعاية الكاملة وتوفرت لها كل الإمكانيات اللازمة لعلاجها، لكن الحالة كانت حرجة للغاية.

معاملة أهل القرية

«دي كانت زي والدتنا كلنا وقريبة كل الناس»، كلمات صادقة خرجت من قلب محمد الليثي، أحد أبناء القرية، خلال حديثه لـ«الوطن»، منذ أن علم أهل القرية بوجود سيدة من فلسطين في المستشفى، أصبح الجميع يحرص على زيارتها، والمساعدة بما يتوفر لهم من إمكانيات، دون سابق معرفة بينها وبينهم، وعند انتشار خبر وفاتها، تعاملوا معها كابنة من أبناء القرية «طلعنا توكتوك بميكروفون، واللي كان بيعلن خبر الوفاة بيقول ماتت قريبة كل الناس، وأول مرة الناس كلها تطلع في الجنازة بالشكل ده»

60 ألف جنيه ومدفن

عرض أهالي القرية على أهل السيدة الفلسطينية «يسرا»، الدفن في مقابرهم، وتبرع أحد الأشخاص بمدفن في مدافن بكفر أبو شيشع، الجميع يريد أن يشارك في الجنازة، حتى وإن لم يستطع تقديم أي شيء سوى الدعاء لها، مئات من الناس تحمل الجثمان إلى المقابر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تبرع أهل القرية بملغ 60 ألف جنيه، كمساهمة منهم لأهلها، في موقف تقشعر له الأبدان، ولم يستطع أحد أقاربها أن يتمالك نفسه أمام قبرها ليشكر الناس قائلاً «والله إحنا لو بلدنا محدش هيعمل اللي عملتوه معنا».