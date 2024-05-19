ظهور كريستوفر نولان مع فتاة بالكوفية الفلسطينية.. هل هي ابنته؟

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورًا للمخرج البريطاني المعروف، كريستوفر نولان، وهو يقف بجانب فتاة ترتدي الكوفية الفلسطينية، حيث وقفت تلك الفتاة تلتقط الصورة بجانبه في ولاية نيويورك الأمريكية.

حقيقة صور كريستوفر نولان مع فتاة بالكوفية

سرعان ما انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وتداولها المتابعون معتبرين أن الفتاة التي ظهرت مع المخرج كريستوفر نولان، الذي حصل على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج للعام الماضي 2023، هي ابنته، لكن ما هي الحقيقة؟

الفتاة التي ظهرت مع المخرج كريستوفر نولان تعتبر إحدى المعجبات فقط، لأن المخرج البريطاني لديه 4 أبناء، وهم: «فلورا نولان، ماجنوس نولان، روري نولان، أوليفر نولان»، والفتاة التي ظهرت في الصورة ليست واحدة منهم.

ملك بريطانيا يكرم المخرج البريطاني

ويذكر أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، كرم المخرج البريطاني الشهير، كريستوفر نولان بعد أسابيع قليلة، من فوزه بجائزة الأوسكار كأفضل مخرج في عام 2023،عن فيلم OPPENHEIMER، الذي يتحدث عن صناعة القنبلة الذرية، وحصل المخرج على وسام Knighthood، ليصبح اسمه رسميًا «السير كريستوفر نولان».