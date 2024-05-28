متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة جاء فيه: «حلفت بالله كذبا ومعرفش ليه عملت كده.. ما الحكم؟».

ما هو اللغو في اليمين؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «عندنا الإيمان يمين لغو ويمين منعقدة، اللغو اللي هو مش عازم النية على الحلف، يعني واحد بيقول لواحد والله تيجي تتغذى معانا، هنا مفيش عليه كفارة».

وتابع: «يمين منعقدة، هو واحد بيحلف على أمر على عكس الحقيقة، وهو عارف إنه يكذب، هو كده عليه التوبة والاستغفار ولازم يطعم 10 مساكين، أو صيام 3 أيام متواصلة».

لا يجوز الكذب مهما كانت الأسباب

وأضاف: «الكذب حرام شرعا، ولا يجوز على المؤمن الكذب مهما كانت الأسباب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسلم لا يكذب، وبالتالي يمكن استخدام التورية حتى لا نتورط في الكذب، بمعنى لو حد بيسألني فلان عندك في المكتب، وهو فعلا موجود، أقوله يمكن في المسجد، وهو في المكتب بس أنا هنا لم أكذب».