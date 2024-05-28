آخر ما تركه طالب الفيوم أحمد خالد قبل رحيله.. مقطع فيديو

حالة من الحزن الشديد، يعيشها طلاب جامعة الفيوم، بعد رحيل الشاب أحمد خالد، طالب بالفرقة الثالثة قسم الإسباني بكلية الألسن، إثر تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، في عمر الزهور.

قبل أيام قليلة من رحيل الشاب أحمد خالد، نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بضعة آيات قرآنية للقارئ ناصر القطامي، ووضعها أعلى صفحته معلقًا عليها: «راحة نفسية»، ليراها كل زائر بمجرد الدخول عليها، وتكون آخر ما تركه الطالب قبل رحيله.

حسين رجب، صديق طالب الفيوم الراحل أحمد خالد، تحدث عن سبب وفاة صديقه عبر حسابه في فيسبوك، موضحًا أنه رحل إثر إصابته بأحد أمراض البطن، مضيفا في منشوره: «بلغني أن صديقي رحمه الله قد مات بأحد أمراض البطن، فبكيت مرة وفرحت أخرى، بكيت لأني قد أيقنت أني لن أراه مرة أخرى وأسأل الله أن يجعل اللقاء في الجنة».

حسين: فرحت لأني صاحبي شهيد

وأكمل «حسين» رسالته قائلاً: «وفرحت لأني تذكرت قول النبي صلي الله عليه وسلم بالحديث عن الشهداء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : الْمَطْعُونُ ، وَالْمَبْطُونُ ، وَالْغَرِقُ ، وَصَاحِبُ الْهَدْم ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم».

أصدقاء «أحمد» ينعون رحيله

عدد كبير من أصدقاء «أحمد» نشروا صوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونعوه بكلمات مؤثرة تقشعر لها الأبدان، لدرجة أن صفحاتهم تحولت إلى دفاتر عزاء.