السيناريست عبد الرحيم كمال يوجه رسالة إلى حسن شحاتة: لازم يتعمل لك تمثال

وجه السيناريست عبد الرحيم كمال رسالة للكابتن حسن شحاتة، وذلك بعد خروج منتخب مصر من بطولة كاس أمم أفريقيا، وخسارته من منتخب الكونغو.

عبد الرحيم كمال يوجه رسالة لحسن شحاتة

ونشر عبد الرحيم كمال، صورة لحسن شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق:«الراجل ده لازم يتعمله تمثال في إستاد القاهرة، وتحته بتكتب المدير الفني المصري الذي صنع ما لم يصنعه الأجانب».

وفى سياق أخر، يشارك عبد الرحيم كمال فى السباق الرمضاني القادم 2024، بمسلسل «الحشاشين»، الذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، سوزان نجم النجم، عمر الشناوي، وغيرهم.