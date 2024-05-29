«نتائجه تفسد حياتك».. كيف تتحكم في نوبات الغضب الشديدة؟

الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الطبيعية التي يشعر بها كل شخص، وقد ينتج عن جرح العاطفة أو الشعور بالاستفزاز أو عند التعرض لمكروه، إلا أنه يصبح شعورا غير صحي وطبيعي عندما يكون مزمنا ويتم توجيهه بشكل خاطئ، مما يسبب مشاكل عديدة للإنسان والمحيطين به، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

أنواع الغضب

وبحسب الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، من حق كل شخص التعبير عن مشاعر غضبه عندما يتعرض للأذى أو التعدي على حقوقه أو استفزازه، ولكن ينبغي أن يكون هذا التعبير بعيدًا عن العدوان والعنف.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، أبرز أنواع الغضب، وعلى رأسها الغضب الإيجابي والذي يعرف بالغضب الحازم الذي يدفع الإنسان نحو التغيير للأفضل أو حل مشكلة ما دون الاتجاه إلى الإحباط أو الصراخ، أو العنف.

وهناك الغضب السلوكي والذي يظهر في صورة تعبير جسدي من خلال رمي وكسر الأشياء أو التهور بالاعتداء على الغير من خلال مهاجمته، كما يوجد الغضب المزمن وهو شعور مستمر بالاستياء من الآخرين مما يجعل الإنسان غارقًا في المشاعر السلبية تجاه ذاته وتجاه الأخرين، بحسب «عبدالرحمن».

وذكرت «عبد الرحمن»، أن الغضب الانتقامي هو من أكثر أنواع الغضب شيوعاً، وهو الذي يحرك مشاعر الانتقام تجاه من أخطأ أو تجاوز في حقك، وقد يكون الغضب الانتقامي مفيد وإيجابي في بعض الحالات عندما يقرر الإنسان تحقيق النجاح والتطور في حياته كرد فعل على من ظلمه.

نصائح للتحكم في الغضب

ويمكنك اتباع مجموعة من النصائح الهامة تساعدك على التحكم في غضبك بسهولة، نستعرضها كالتالي: