«نتائجه تفسد حياتك».. كيف تتحكم في نوبات الغضب الشديدة؟
كتب:
آية الله الجافي
01:51 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
نوبات غضب
الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الطبيعية التي يشعر بها كل شخص، وقد ينتج عن جرح العاطفة أو الشعور بالاستفزاز أو عند التعرض لمكروه، إلا أنه يصبح شعورا غير صحي وطبيعي عندما يكون مزمنا ويتم توجيهه بشكل خاطئ، مما يسبب مشاكل عديدة للإنسان والمحيطين به، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.
أنواع الغضب
وبحسب الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، من حق كل شخص التعبير عن مشاعر غضبه عندما يتعرض للأذى أو التعدي على حقوقه أو استفزازه، ولكن ينبغي أن يكون هذا التعبير بعيدًا عن العدوان والعنف.
وأوضحت استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، أبرز أنواع الغضب، وعلى رأسها الغضب الإيجابي والذي يعرف بالغضب الحازم الذي يدفع الإنسان نحو التغيير للأفضل أو حل مشكلة ما دون الاتجاه إلى الإحباط أو الصراخ، أو العنف.
وهناك الغضب السلوكي والذي يظهر في صورة تعبير جسدي من خلال رمي وكسر الأشياء أو التهور بالاعتداء على الغير من خلال مهاجمته، كما يوجد الغضب المزمن وهو شعور مستمر بالاستياء من الآخرين مما يجعل الإنسان غارقًا في المشاعر السلبية تجاه ذاته وتجاه الأخرين، بحسب «عبدالرحمن».
وذكرت «عبد الرحمن»، أن الغضب الانتقامي هو من أكثر أنواع الغضب شيوعاً، وهو الذي يحرك مشاعر الانتقام تجاه من أخطأ أو تجاوز في حقك، وقد يكون الغضب الانتقامي مفيد وإيجابي في بعض الحالات عندما يقرر الإنسان تحقيق النجاح والتطور في حياته كرد فعل على من ظلمه.
نصائح للتحكم في الغضب
ويمكنك اتباع مجموعة من النصائح الهامة تساعدك على التحكم في غضبك بسهولة، نستعرضها كالتالي:
- الابتعاد عن المكان الذي حدث فيه الخلاف أو المشكلة مع التنفس بعمق من خلال أخذ شهيق ببطء من الأنف والزفير من الفم.
- العد التنازلي أو التصاعدي من 1 إلى 10 أو حتى إلى 100. الخروج في نزهة قصيرة في مكان مفتوح وهادئ.
- استخدام أسلوب الهروب العقلي عن طريق الدخول إلى غرفة هادئة وإغلاق العينين ومحاولة تخيل مشهد يبعث على الاسترخاء مثل التفكير فى لون ماء البحر، أو تصور أصوات الطيور.
- كتابة الأشياء التي لا يمكن قولها وتدوين الشعور في دفتر اليوميات.
- وضع سماعات الأذن وتشغيل مقطع هادئ محبب إلى النفس والاندماج معه.
- قم بتشغيل مقاكع كوميدية تساعدك على تغيير الحالة النفسية السيئة.