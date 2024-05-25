تحذير لمرضى الربو من نوع صابون يهدد صحتهم.. «يؤثر على التنفس»

مع وجود الروائح النفاذة مثل العطور أو البخور أو الأتربة، يعاني مرضى الربة من صعوبة كبيرة في التنفس نتيجة ضيق الممرات الهوائية لديهم التي تنتفخ لينتج عنها مخاطًا إضافيًا، مما يؤثر على الرئة وجعل الأشخاص في حالة إعياء، ويصاحب ضيق التنفس، السعال مع وجود صوت صفير عند الزفير، وفقًا لموقع «مايو كلينك».

وبسبب معاناة مرضى الربو من حساسية تجاه بعض الروائح، حذرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، من نوع من الصابون قد يسبب مضاعفات على المدى البعيد، وهو النوع ذو الروائح القوية والعطرية.

وحذرت «الصحة» أيضًا من عدة أشياء قد تفاقم أعراض الربو على النحو التالي:

الدخان والأبخرة.

فراء وريش الحيوانات.

أعراض مرض الربو

تختلف أعراض الربو من مصاب لآخر، فبعض الأشخاص يصابون بنوبات ربو غير متكررة، أو تظهر عليهم الأعراض في أوقات معينة فقط، وآخرون تظهر عليهم طوال الوقت، وفقًا لموقع «مايو كلينك»، وتتمثل في التالي:

ضيق النفس.

ضيق الصدر أو ألم الصدر.

أزيز الصدر عند الزفير وهي من ضمن العلامات الشائعة للربو خاصة عند الأطفال.

صعوبة النوم.

نوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

هناك بعض المؤشرات فور ظهورها عليك، يجب زيارة الطبيب فورا لحل المشكلة قبل تفاقمها ويمكن تناولها على النحو التالي:

التدهور السريع لضيق النفس أو الأزيز.

عدم التحسن حتى بعد استخدام مِنشَقة سريعة المفعول.

ضيق النفس عند القيام بأنشطة بدنية ذات مجهود قليل.

مخاطر مرض الربو

وهناك عدد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالربو، وجاءت على النحو التالي: