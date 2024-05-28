طلاب «إعلام القاهرة» يدعمون القضية بفيلم وثائقي عن حياة الفلسطينيين في مصر

يعيش الفلسطينيون أحداثًا مأساوية منذ السابع من أكتوبر الماضي نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنها، فكر طلاب طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة في استخدام أدواتهم المناسبة لدعم القضية الفلسطينية، فأنتجوا مشروع تخرجهم عبارة عن فيلم وثائقي مدته 13 دقيقة عن مقاومة الشعب الفلسطيني.

تحكي روان رضا، إحدى الطالبات المشاركات في المشروع، أن اهتمامهم بالأفلام الوثائقية والقصص الملهمة، دفعهم للتفكير في دعم القضية الفلسطينية من خلال أدواتهم التي يمتكلونها: «فكرنا ندعم القضية الفلسطينية بشكل مختلف، كنا أغلب الوقت بنفكر في الحالة النفسية للفلسطينيين وأكيد كل فلسطيني عايش في مصر فقد شخصا عزيزا عليه، ففكرنا نبعد عن الأحداث المأساوية ونفكر في زاوية مختلفة».

حياة الفلسطينيين في مصر وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم

كانت فكرة الفيلم الوثائقي عبارة عن حياة الفلسطينيين في مصر، وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم، وهويتهم: «الفلسطينيين المحافظين على تراثهم وثقافتهم، وده كان عن طريق الفن والثقافة في الأكل والغناء وغيرها من الفنون في مقاومة الاحتلال، وده كان هدف كل فلسطيني مغترب عن أرضه، وهو التمسك بحضارته وتراثه، ونشرها بكل الطرق وبهدف إثبات وجودهم ودفاعهم عن فلسطين وعن شعبهم».

من القاهرة هنا فلسطين

يسلط الفيلم الوثائقي، الذي حمل عنوان «من القاهرة هنا فلسطين»، على دور مصر الكبير كونه داعما للقضية الفلسطينية، وأنها ملاذ آمن للفلسطينيين، يعيشون ويندمجون في المجتمع المصري: «عرضنا حب الشعب الفلسطيني للمصريين ودور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية من أول 1948 لغاية دلوقتي».

شارك في الفيلم 4 شخصيات فلسطينية عاشوا في مصر بعد تهجير أسرهم في نكبة 1948، وكل واحد منهم يقاوم بطريقته: «ناس بتقاوم عن طريق الرقص وناس الغناء وناس الطبخ وناس عن طريق إقامة ورش ثقافية وبيع مشغولات يدوية».

المشاركون هم رفيق الطويل وهو المسؤول عن فرقة اسمها الفالوجة، ومحمود العطار صاحب «جاليري» للمشغولات اليدوية، وفايق عوكل، المسؤول عن كورال عباد الشمس الفلسطيني، وآمنة، وهي طباخة وعضو إداري سابق باتحاد المرأة الفلسطينية.