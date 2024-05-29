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كيف أثرت الأزمة السودانية على أسعار اللحوم؟.. كريم العمدة يكشف التفاصيل

كتب:

حسن سمير
03:19 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي

الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية كانت تستورد بعض السلع الهامة من السودان مثل اللحوم، وأغلب حركة التجارة المصرية من اللحوم تتم مع السودان، لذلك تأثرت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الماضية، فضلًا عن تصدير مصر للسودان مواد البناء والتشييد والسلع الكمياوية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها.

وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج الشاهد، تقديم الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: حركة التجارة مع السودان تعطلت كثيرا بعد الأزمة الأخيرة، خاصة اللحوم السودانية، ومنذ حوالي عامين تحديدا تأثرت أسواق اللحوم في مصر بشكل ملحوظ للغاية.

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بقلم حسن سمير