الفضة تقترب من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.. وصلت 32 دولارا

وصلت أسعار الفضة إلى 31.5 دولارًا للأوقية، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا عند 32 دولارًا، وتستمر في التفوق على أسعار الذهب القياسية، حيث أدت خلفية الاقتصاد الكلي المواتية للمعادن الثمينة إلى زيادة شراء الفضة المادية للاستخدامات الصناعية.

على الرغم من أن النمو الاقتصادي القوي والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أخرت التوقعات بشأن بدء التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن الأسواق لا تزال تتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بإجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا

إلى جانب توقعات التخفيض الوشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني، أدى انخفاض تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك وزيادة اهتمام البنك المركزي بحيازة المعادن الثمينة، إلى دعم ارتفاع الفضة بنسبة 40٪ تقريبًا في الربع الثاني.

في غضون ذلك، أدى الطلب على الألواح الشمسية وسط أسعار الطاقة المتقلبة في جميع أنحاء العالم إلى دعم الطلب الصناعي على الفضة، وهو ما انعكس في تداول أسهم الطاقة الشمسية عند أعلى مستوى لها منذ عام حتى الآن.

توقعات أسعار الفضة

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

وارتفعت الفضة 8.19 دولارًا أمريكيًا/ أوقية أو 34.47% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 30.20 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 32.13 دولار خلال 12 شهرًا.