سعر الكاكاو يحافظ على أعلى مستوى له خلال أسبوعين

شهد اليوم، تداول العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 8.100 دولار للطن، محتفظًا بالقرب من أعلى مستوى له خلال أسبوعين والذي بلغ حوالي 8.220 دولارًا للطن، بسبب مخاوف الإنتاج المستمرة في غرب إفريقيا والطلب المرن على الحبوب.

وظهرت العقود الآجلة للكاكاو استجابةً لمذكرة تحذيرية من تقرير Hightower، الذي حذر من أن افتقار مزارعي الكاكاو في غرب إفريقيا إلى استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية سيضر بإنتاج الكاكاو خلال موسم 2024/25.

سعر الكاكاو عالميا

وفي الوقت نفسه، لا يزال انخفاض الإنتاج في الدول المنتجة الرئيسية مثل ساحل العاج وغانا داعمًا، وأظهرت أحدث البيانات أن مزارعي ساحل العاج قاموا بشحن 1.43 مليون طن من الكاكاو إلى الموانئ في الفترة من 1 أكتوبر إلى 19 مايو، بانخفاض بنسبة 30٪ عن نفس الوقت من العام الماضي.

وتهدف ساحل العاج بشكل طموح إلى زيادة إنتاجها ليصل إلى 2 مليون طن بحلول عام 2025، على الرغم من الانخفاض المتوقع بنسبة 28.5٪ في أوائل موسم 2023/2024 بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبالمثل، اضطرت غانا إلى تعديل توقعات إنتاجها لخفضها من 650 ألف إلى 700 ألف طن للفترة 2023-2024، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 عاما.

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12261 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الكاكاو

ارتفع سعر الكاكاو بمقدار 4.413.51 دولارًا أمريكيًا/طن أو 105.18% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفروقات CFD، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 8030.57 دولارًا أمريكيًا/ طن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 9038.83 دولار خلال 12 شهرًا.