طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024 باسم المشترك.. 4 خطوات

بدأ مستخدمو عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة في البحث عن الوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة الاستهلاك عن شهر مايو 2024، تمهيدا لسدادها.

إجراءات الاستعلام عن فاتورة استهلاك مايو 2024

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور لها بموقع «فيسبوك» عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2024، وذلك باسم المشترك فقط.

وأشارت «القابضة للكهرباء»، عبر المنشور، إلى أنه يمكن للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهرمايو 2024 بعد الدخول على الرابط التالي: https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر مايو 2024

وأوضحت الشركة خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر مايو 2024 فيما يلي:

- يبدأ المشترك بالضغط على «قسم الخدمات».

- الضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».

تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين

ويمكن تقسيط المديونيات على المشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا بدون فوائد بجميع الفروع التابعة لشركات التوزيع، مع تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.