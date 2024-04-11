طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024.. وسائل إلكترونية متعددة

يرغب المواطنون في جميع المحافظات في معرفة طرق سداد فاتورة استهلاك شهر أبريل 2024، بعد الاستعلام عن قيمتها.

ووفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر العديد من الوسائل الإلكترونية لتسهيل عملية السداد، على مستخدمي العدادات التقليدية، منها:

كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء

- من خلال استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

سداد فاتورة الكهرباء بتطبيق الموبايل

- يمكن للمشتركين استخدام تطبيقات الموبايل «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات، وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

- ويمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أو المحافظ الخاصة، أو الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.