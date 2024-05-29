«الأرصاد» تحذر من نشاط رياح الخماسين خلال ساعات

حذرت الأرصاد الجوية من عودة نشاط رياح الخماسين اليوم على جميع محافظات الجمهورية، والمقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أن الرياح تكون شمالية شرقية على القاهرة الكبرى، وشمالية غربية على باقي محافظات الجمهورية، وتختلف سرعتها من محافظة لأخرى، ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

سرعات الرياح اليوم

- سرعة الرياح على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، 30 كيلومترا في الساعة، ويسود طقس غائم.

- الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، 30 كيلومترا في الساعة.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تصل سرعة الرياح إلى 28 كيلومترا في الساعة.

- رياح نشطة شمالية غربية على جنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر بسرعة 40 كيلومترا في الساعة.

- شمال وجنوب ووسط الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 30 كيلومترا في الساعة.

الملاحة البحرية اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الأموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، تكون من معتدلة إلى مضطربة أحيانا مع ارتفاع الأموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.