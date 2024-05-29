عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التحرك العاجل لفرض ضغوط حقيقية على إسرائيل

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى ضرورة التحرك العاجل لفرض ضغوط حقيقية على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين، والالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين ووقف العمليات العسكرية.

الأوضاع الإنسانية تتدهور في غزة

وأشار إلى ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مؤكدا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، تعد انتهاكا لكل معايير القوانين الدولية، كما أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بسرعة في ظل الحصار الشديد ونقص المواد الأساسية.

التوصل إلى حل عادل وشامل

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يرتكز على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيدا بدور مصر في دعم الحقوق الفلسطينية والسعي الدائم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والجهود الدولية المستمرة.