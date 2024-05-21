خالد الجندي: أهل القرآن قوة ناعمة مصرية غزت العالم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مملكة القراء في مصر وأهل القرآن في مصر ويتميزون بمزايا لا نهاية لها وهي فريدة ومخصوصة لأهل القران، قائلاً: «عندنا في مصر أمهر قراء للقرآن الكريم في العالم قدرنا الكريم من الله أنهم مصريين».

أهل القرآن في مصر مدرسة فريدة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ أهل القرآن في مصر مدرسة فريدة من نوعها ولديهم درجة إجادة لا توجد في أي مكان في العالم بأكمله وهم سفراء بحق وهذا ما يفسر نوعية القراء المصريين، موضحا: «لم يجد القدر بمثلهم في مكان آخر، وعدد القراء المصريين كثيرين وعلماء لا مثيل لهم».

العالم كله ينصت لقراء مصر

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أهل القرآن كانوا حالة من الحالات المحفوفة بالبركة، ويمثلون بالنسبة لنا القوة الناعمة التي غزت العالم، والعالم كله كان ينصت لقراء مصر وعرف مكانة مصر العلمية الشرعية قبل معرفتها عن طريق العلماء، وقراء مصر كان يقابلهم الملوك والرؤساء والناس تتمتع بقراءتهم ومفيش حد في العالم مكنش بيقلدهم وأنشئت مساجد بأسمائهم».