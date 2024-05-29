أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. الكيلو يسجل 7 جنيهات

شهد البصل اليوم، زيادة في المعروض، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وفقًا لأسعار اليوم بسوق العبور.

أسعار البصل اليوم

وترصد الوطن، أسعار البصل اليوم، بعد تراجعها في الأسواق المصري، وفقًا لأسعار سوق العبور.

سعر كيلو البصل اليوم

سجل سعر كيلو البصل اليوم، ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- يسجل سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 2.5 - 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 4.5 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 8 إلى 114 جنيها.

- يسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض ما بين 9 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي، ما بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.