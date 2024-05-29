وزيرة البيئة: نسعى لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بحلول 2030

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول آخر مستجدات تحسين جودة الهواء في ضوء المخطط الذي وضعته الوزارة، ويتضمن محاور وسياسات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء، ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، إذ حدث ولأول مرة وضع هدف محدد رقميًا، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030.

خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية 2030

وتهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، بحسب وزيرة البيئة، التي أكدت أنه جرى خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%، والتي كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2025، وبهذا فقد جرى اجتيار المستهدف المقرر لعام 2025.

سياسة للتحكم في الملوثات

واوضحت وزيرة البيئة، أنّ رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء تتمثل في تطبيق سياسات طويلة الأمد للتحكم في مصادر التلوث، مع الأخذ في الاعتبار مدى الصعوبة التي تواجه هذا التحدي لإرتباطه بمورث وتحديات على الأرض تعيق هذا الأمر، ولكنها تعتمد على أنشطة وسياسات مرتبطة بعدة قطاعات مؤثرة، تشمل المخلفات والنقل بجانب قطاعي الصناعة والطاقة بالإضافة إلى محور الرصد البيئي ومحور التشريع البيئي، مؤكدة أنه في ظل الخطوات التي تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة، والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري، لافتة إلى أنه جرى خلال السنوات الماضية العمل على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التي استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.