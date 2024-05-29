DMC تعرض تقريرا عن حياة الراحل جورج سيدهم في ذكرى ميلاده 

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي اشتهر بأدواره الكوميدية، التي أضفت البهجة على قلوب الملايين، لذا عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرًا عن أهم المحطات الفنية في مسيرته.

نبذة عن حياته

الراحل جورج سيدهم، ولد في مدينة جرجا، بمحافظة سوهاج في 28 مايو عام 1938، وتخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم إنتاج حيواني، حصل على ماجيستير في التلقيح الصناعي، وكان يستعد للدكتوراه ثم توقف لإنشغاله عن الفن، بدأ مشواره الفني موظفًا في فرق التليفزيون.

أهم محطاته الفنية

وانضم جورج سيدهم لفرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج التليفزيوني محمد سالم، واشتهر الثلاثي باستكشات «دكتور الحقني» و«كتوموتو»، ثم انتقل نشاط الفرقة إلى المسرح.

ولمعت فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم عام 1968، ومن أعمال الثلاثي في السينما «القاهرة في الليل، ومنتهى الفرح، وآخر شقاوة، وآخر جنان، والمشاغبون، والشقيقان».

وفي عام 1983 انفصل عن سمير غانم فنيًا، وكون كل منهما فرقة مستقلة مع استمرار اسم فرقة الثلاثي معاه، ابتعد عن الفن منذ إصابته بجلطة في المخ عام 1997، وتوفي فى 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.