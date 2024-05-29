أحيانا تقود الخلافات العائلية إلى ساحات المحكمة، عندما تخرج الأمور عن طريقها الصحيح، ولكن هناك أشخاص يقفون وراء بعض أغرب الدعاوى القضائية على الإطلاق، ولكن الغريب والجديد من نوعه، هو رفع امرأة دعوى قضائية على ابن شقيقها ذو الـ8 سنوات بسبب حضن، فما القصة؟

ربما تكون قد سمعت عن بعض الخلافات العائلية الغريبة، لكن هذا النزاع استحق أن يحصل على لقب «أغرب دعوى قضائية في العالم»، حيث بدأت القصة بعدما توجه الصبي الإنجليزي المبتهج شون تارالا، البالغ من العمر 8 سنوات، راكضا بين أحضان عمته جنيفر كونيل في حفل عيد ميلاده، غير مدرك أن عناقه البريء سيدفع عمته وهو إلى قاعة المحكمة، بحسب موقع «tips-and-tricks».

أغرب دعوى قضائية في العالم.. سيدة تقاضي ابن شقيقها بسبب حضن

لماذا قررت العمة جين مقاضاة ابن أخيها بسبب عناق عيد الميلاد؟، أدت حماسة شون المطلقة في يومه الخاص إلى الركض نحو العمة جين لعناق كبير، لكنه لم يتوقع أن هذا العناق سيؤدي إلى سقوطهما على الأرض وكسر ذراعها.

ما التهمة التي وجهتها العمة لابن شقيقها أمام المحكمة؟

لم تكن الصدمة في الإصابة التي لحقت بعمة الطفل، ولكن فيما حدث بعد ذلك، عندما وجهت «كونيل» لابن شقيقها اتهاما بالإهمال والتسبب في إصاباتها، زاعمة أن «طفلا عاقلا يبلغ من العمر ثماني سنوات كان يجب أن يكون أكثر حذرا».

واختتم موقع «tips-and-tricks» حديثه عن الواقعة قائلا: «في انتصار رائع للحس السليم، حكمت هيئة المحلفين في ولاية كونيتيكت لصالح شون، ومن المؤكد أن هذه الحكاية الغريبة عن الحب العائلي التي تحولت إلى دراما في قاعة المحكمة تترك لنا درسًا مهمًا في الحياة، أن هذه العمة تستحق لقب الأسوأ في العالم لأنها لا تعرف شيئا عن الروابط العائلية».