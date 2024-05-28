أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. وزن 1 جرام بـ3566 جنيها

تشهد أسعار السبائك الذهب، حالة من الاستقرار في محلات الصاغة والشركات المتخصصة في بيع وشراء الذهب، ليتراوح سعر السبيكة ما بين 3566 جنيهًا بالنسبة للسبيكة وزن 1 جرام، و178 ألفا و300 جنيه بالنسبة للسبيكة وزن 50 جراما بدون مصنعية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار السبائك الذهب، اليووم الثلاثاء، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

السبيكة الذهب وزن 1 جرام

يسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3566 جنيها.

السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

يصل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8915 جنيها.

سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

يصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17 ألفا و830 جنيها.

سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

يبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35 ألفا و660 جنيها.

السبيكة الذهب وزن 20 جراما

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71 ألفا و320 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 178 ألفا و300 جنيه.