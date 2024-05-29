ميناء دمياط يستقبل 41 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط البحري خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 39 سفينة، بحسب بيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41 ألفا و792 طنا تشمل، 200 طن رمل معبأ و242 طن رمل صب و6050 طن يوريا و3100 طن مولاس و4150 طن بودرة جبس و4500 طن علف بنجر و23 ألفا و550 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و610 أطنان تشمل، 10 آلاف طن قمح و5850 طن ذرة و5100 طن حديد و1026 طن خشب زان و6602 طن خردة و9000 طن سكر و5032 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 477 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3553 حاوية مكافئة.

صومع الحبوب والغلال في ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21 ألفا و741 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 203 آلاف و518 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4773 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وقطار آخر بعد تفريغ 21 حاوية 40 قدم قادمة من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6188 حركة.