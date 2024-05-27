ميناء دمياط وجامعة بني سويف يوقعان مذكرة تفاهم لإعداد خريجين متميزين

وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة بني سويف ممثلة في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

تقديم الدعم والمساندة للطلبة

وأكد اللواء بحري أ.ح أحمد حواش حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم جميع الدعم والمساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة بني سويف للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علمياً ومهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل.

وأضاف أنَّ هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لاسيما أن جامعة بني سويف التي تشمل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة، حرصاً منهم على تنمية الاستثمار في العنصر البشري، وهو الأمر الذي أكّده الدكتور منصور حسن.

تقديم الخدمات الجامعية

وأضاف أنَّ جامعة بنى سويف على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين.

ووقع المذكرة كل من اللواء بحري أ.ح أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وقيادات هيئة ميناء دمياط.