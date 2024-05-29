حديقة الشهداء في الإسماعيلية.. تحفة فنية على أرض مصرية

شهدت محافظة الإسماعيلية، إنشاء العديد من الحدائق والمتنزهات داخل أحيائها الثلاثة لإيجاد متنفس جديد للأهالي خلال فصل الصيف مع توفير الأمان اللازم للأطفال والأسر.

وتعد حديقة الشهداء في حي الشيخ زايد أحد أبرز الحدائق التي افتتحها اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قبل عدة أشهر للتحول إلى مزار يومي في فصل الصيف هربا من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة داخل الوحدات السكنية.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى تصميم حديقة الشهداء بالقرب من ميدان عثمان أحمد عثمان لتكون متنزها جديدا لأبناء المحافظة وتصميمها على أحدث طراز.

وتضم الحديقة في منتصفها جدارية ضخمة تحتوي على أسماء الشهداء ليتعرف عليها جميع زوار الحديقة تخليدا لأسمائهم.

كما تتضمن حديقة الإسماعيلية مساحات خضراء يمكن للمواطنين الجلوس عليها مع أسرهم، إلى جانب مقاعد رخامية موزعة بشكل دائري على جوانب الحديقة يمكن لكبار السن الجلوس عليها.

زيادة عدد الحدائق في المحافظة

وقال اللواء شريف بشارة، إن الإسماعيلية كان لها استراتيجية خلال العامين الماضيين استهدفت إنشاء حدائق جديدة، وإعادة تطوير وتجميل الحدائق الموجودة في المدينة، خاصة في الأماكن التي تضم كتلة سكانية ضخمة.