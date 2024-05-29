توقعات الجيولوجيا للثانوية العامة.. أهم الأسئلة والمراجعة النهائية (صور)

تعتبر مادة الجيولوجيا من المواد التي تحظى باهتمام كبير في القسم العلمي، لذا تتجه أنظار الطلاب لمعرفة توقعات الجيولوجيا للثانوية العامة، من حيث أهم الأسئلة والمراجعة النهائية، وهو ما قدمته وزارة التربية والتعليم في نموذج استرشادي من خلال عرض نقاط مهمة من كل فصل أبرزها الفوالق في الطبقات الصخرية... وغيرها.

توقعات الجيولوجيا للثانوية العامة أهم الأسئلة والمراجعة النهائية

وكانت وزارة التربية والتعليم قدمت من خلال نموذج استرشادي بعض النقاط المهمة ضمن توقعات الجيولوجيا للثانوية العامة، وأهم الأسئلة كالتالي:

ما السبب في اختزال أفرع دلتا نهر النيل إلى فرعين فقط، بينهما منطقة شديدة الخصوبة؟

ما هو النظام البلوري الذي يختلف عن النظام المكعبي في عدد المحاور؟

يتكرر حدوث الزلازل في اليابان والدول الأسيوية. استنتج ما سبب ذلك؟

الموارد التي يلزم لتكوينها ملايين السنين في باطن الأرض هي التي.....

في القطاع الرأسي التالي: استنتج ما نوع التركيبين الجيولوجين (1) ، (2)، وما نوع القوى المسببة لكل منهما؟

مسطح مائي ضحل في منطقة جليدية يمارس عليه رياضة التزحلق وصيد الأسماك استنتج درجة حرارة ماء القاع المتوقعة.

أخذت عينة من قاع أحد الأنهار فكان الحجم السائد لحبيباتها هو الطين والطمي. ما الشكل المتوقع لقطاع هذا النهر؟

بجانب أهم الأسئلة لفصول متفرقة، تعتمد توقعات الجيولوجيا للثانوية العامة بشكل كبير على الرسومات، وهو عرضه النموذج الاسترشادي لوزارة التربية والتعليم لـ مراجعة الجيولوجيا للثانوية العامة، في الصور التالية: